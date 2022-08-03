Гора самоцветов (мультсериал, 2005) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн бесплатно

Масштабный анимационный проект по мотивам сказок России и СНГ. Мультсериал одинаково интересный как взрослым, так и детям в легкой красочной форме знакомит зрителей с традициями родной страны, рассказывает об особенностях разных народностей и погружает в волшебный мир сказаний и легенд.

