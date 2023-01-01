Биография

Александр Татарский — режиссер-мультипликатор, сценарист и продюсер. Лауреат премии «Ника». Родился в Киеве 11 декабря 1950 года. Его отец был сценаристом, возможно, поэтому и Александр сразу выбрал для себя творческую стезю. На пути к кинематографу он учился на киноведа, посещал занятия для художников-мультипликаторов. Когда Татарскому было 18 лет, он устроился в «Киевнаучфильм» и поднялся там до должности режиссера. Александр Татарский создал десятки картин: «Кстати о птичках», «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», «Обратная сторона Луны», «Крылья, ноги и хвосты», «Кубик-рубик», «Следствие ведут Колобки» и «Лифт». Был одним из сценаристов мультфильмов «Формула-1», «Братья Пилоты», «Как пан конем был...», «Лиса-сирота», «Злыдни», «Гора самоцветов», «Большой петух», «Ворон-обманщик», «Лис и дрозд»,«Мульти-Россия» и «Фиксики». Был автором заставки для телевизионного шоу «Спокойной ночи, малыши».