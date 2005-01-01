WinkДетямГора самоцветов1-й сезон24-я серия
9.22005, Гора самоцветов. Серия 24
Мультсериалы0+
Гора самоцветов (мультсериал, 2005) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Масштабный анимационный проект по мотивам сказок России и СНГ. Мультсериал одинаково интересный как взрослым, так и детям в легкой красочной форме знакомит зрителей с традициями родной страны, рассказывает об особенностях разных народностей и погружает в волшебный мир сказаний и легенд.
Сериал Гора самоцветов 1 сезон 24 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Александр
Татарский
- ВТРежиссёр
Валентин
Телегин
- АКРежиссёр
Андрей
Кузнецов
- Режиссёр
Константин
Бронзит
- Актёр
Александр
Леньков
- Актёр
Алексей
Баталов
- АПАктёр
Александр
Пожаров
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актёр
Сергей
Баталов
- ВЧАктёр
Валерий
Чигляев
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- ОГАктриса
Ольга
Гусилетова
- ВШАктёр
Владимир
Шульга
- ССАктёр
Станислав
Стрелков
- Сценарист
Александр
Татарский
- ГЗСценарист
Георгий
Заколодяжный
- ВТСценарист
Валентин
Телегин
- АКСценарист
Андрей
Кузнецов
- ИГПродюсер
Игорь
Гелашвили
- ИКПродюсер
Ирина
Капличная
- ГВПродюсер
Георгий
Васильев
- АКХудожник
Андрей
Кузнецов
- ВТХудожник
Валентин
Телегин
- Художник
Константин
Бронзит
- ЛКМонтажёр
Людмила
Коптева
- АПОператор
Алексей
Почивалов
- ЛЗКомпозитор
Лев
Землинский
- ГАКомпозитор
Георгий
Андриянов
- АГКомпозитор
Александр
Гусев
- ВВКомпозитор
Валентин
Васенков