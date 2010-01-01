Фиксики (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 69 смотреть онлайн

Популярный познавательный мультсериал по мотивам повести Эдуарда Успенского. Двенадцатилетний школьник ДимДимыч знакомится с забавными человечками, которые живут внутри бытовой техники, предотвращают и устраняют поломки. Общение с фиксиками помогает развить инженерный талант мальчика.



Сериал Протез 2 сезон 69 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.