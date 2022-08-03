Сердце
Wink
Детям
Фиксики
3-й сезон
Сердце
9.02015, Сердце
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Фиксики (мультсериал, 2015) сезон 3 серия 150 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Популярный познавательный мультсериал по мотивам повести Эдуарда Успенского. Двенадцатилетний школьник ДимДимыч знакомится с забавными человечками, которые живут внутри бытовой техники, предотвращают и устраняют поломки. Общение с фиксиками помогает развить инженерный талант мальчика.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фиксики»