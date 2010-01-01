Граммофон
Wink
Детям
Фиксики
2-й сезон
Граммофон
9.02010, Граммофон
Мультсериалы0+

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Фиксики (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 84 смотреть онлайн

О сериале

Популярный познавательный мультсериал по мотивам повести Эдуарда Успенского. Двенадцатилетний школьник ДимДимыч знакомится с забавными человечками, которые живут внутри бытовой техники, предотвращают и устраняют поломки. Общение с фиксиками помогает развить инженерный талант мальчика.

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Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фиксики»