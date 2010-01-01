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Фиксики (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 75 смотреть онлайн

9.02010, Навигатор
Мультсериалы0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Популярный познавательный мультсериал по мотивам повести Эдуарда Успенского. Двенадцатилетний школьник ДимДимыч знакомится с забавными человечками, которые живут внутри бытовой техники, предотвращают и устраняют поломки. Общение с фиксиками помогает развить инженерный талант мальчика.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фиксики»