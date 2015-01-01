Фиксики (мультсериал, 2015) сезон 3 серия 140 смотреть онлайн

9.02015, Драгоценность
Популярный познавательный мультсериал по мотивам повести Эдуарда Успенского. Двенадцатилетний школьник ДимДимыч знакомится с забавными человечками, которые живут внутри бытовой техники, предотвращают и устраняют поломки. Общение с фиксиками помогает развить инженерный талант мальчика.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ВБРежиссёр
Василий
Бедошвили
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- КБРежиссёр
Константин
Бирюков
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- АСАктёр
Артём
Скосарев
- ПИАктёр
Пётр
Иващенко
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актриса
Инна
Королёва
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ИДАктёр
Иван
Добряков
- ЯВАктёр
Яков
Васильев
- Актёр
Александр
Новиков
- ЮМАктёр
Юрий
Мазихин
- ЮИСценарист
Юрий
Исаков
- АКСценарист
Александр
Каряев
- ГВСценарист
Георгий
Васильев
- ДМСценарист
Дарья
Моргунова
- ГВПродюсер
Георгий
Васильев
- ММПродюсер
Майкл
Меннис
- ИППродюсер
Илья
Попов
- КТПродюсер
Константин
Тарасов
- ЮПХудожник
Юрий
Пронин
- НГХудожница
Надежда
Горлова
- АЛХудожница
Анна
Лысенко
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- ПММонтажёр
Павел
Мунтян
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- ЛЗКомпозитор
Лев
Землинский
- ГВКомпозитор
Георгий
Васильев
- АСКомпозитор
Александр
Софронов