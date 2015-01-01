Драгоценность
Wink
Детям
Фиксики
3-й сезон
Драгоценность
9.02015, Драгоценность
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

Фиксики (мультсериал, 2015) сезон 3 серия 140 смотреть онлайн

О сериале

Популярный познавательный мультсериал по мотивам повести Эдуарда Успенского. Двенадцатилетний школьник ДимДимыч знакомится с забавными человечками, которые живут внутри бытовой техники, предотвращают и устраняют поломки. Общение с фиксиками помогает развить инженерный талант мальчика.

Сериал Драгоценность 3 сезон 140 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фиксики»