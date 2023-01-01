Досье детектива Дубровского. Сезон 1. Серия 13
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Досье детектива Дубровского (сериал, 1999) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

8.71999, Досье детектива Дубровского. Сезон 1. Серия 13
Детективы18+

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Сюжет

Прошло время, когда вся страна восхищалась подвигами неподкупных милиционеров и бесстрашных агентов КГБ. В наше время героем детективных романов все чаще становится не честный сыщик, а частный сыщик.

Детектив Роман Дубровский, бывший сотрудник МУРа, оказывается втянутым в чудовищную политическую интригу, затрагивающую интересы самых влиятельных людей страны. ФСБ подозревает его в совершении убийства. Его преследует разъяренная банда фальшивомонетчиков. Ему практически в одиночку приходится противостоять могущественной преступной корпорации, рвущейся к вершинам власти. Он играет с преступниками в кошки-мышки, взламывает сейфы и спасает очаровательных женщин.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Досье детектива Дубровского»