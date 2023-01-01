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Досье детектива Дубровского
Актёры и съёмочная группа сериала «Досье детектива Дубровского»

Актёры и съёмочная группа сериала «Досье детектива Дубровского»

Режиссёры

Александр Муратов

Александр Муратов

Режиссёр

Актёры

Николай Караченцов

Николай Караченцов

Актёрдетектив Роман Дубровский
Александр Белявский

Александр Белявский

Актёрначальник ФСБ
Ольга Будина

Ольга Будина

АктрисаЛера
Алексей Булдаков

Алексей Булдаков

АктёрПиннокио
Александр Феклистов

Александр Феклистов

АктёрКулёк
Михаил Филиппов

Михаил Филиппов

АктёрИринархов
Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин

Актёрмаг Копчик
Андрей Ильин

Андрей Ильин

Актёрдоктор Сократов
Мамука �Кикалейшвили

Мамука Кикалейшвили

АктёрЛеонид Бублуани
Борис Клюев

Борис Клюев

АктёрШнурков

Сценаристы

Владимир Брагин

Владимир Брагин

Сценарист

Продюсеры

Владимир Досталь

Владимир Досталь

Продюсер
Давид Кеосаян

Давид Кеосаян

Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Быстрицкий

Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа
Александр Рыжков

Александр Рыжков

Актёр дубляжа
Борис Шувалов

Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Виктор Бохон

Виктор Бохон

Актёр дубляжа

Художники

Олег Смаровский

Олег Смаровский

Художник
Юрий Осипенко

Юрий Осипенко

Художник
Вера Скопинова

Вера Скопинова

Художница

Операторы

Евгений Гуслинский

Евгений Гуслинский

Оператор

Композиторы

Николай Парфенюк

Николай Парфенюк

Композитор