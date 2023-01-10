Досье детектива Дубровского (сериал, 1999) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
8.71999, Досье детектива Дубровского. Сезон 1. Серия 15
Детектив18+
О сериале
Прошло время, когда вся страна восхищалась подвигами неподкупных милиционеров и бесстрашных агентов КГБ. В наше время героем детективных романов все чаще становится не честный сыщик, а частный сыщик.
Детектив Роман Дубровский, бывший сотрудник МУРа, оказывается втянутым в чудовищную политическую интригу, затрагивающую интересы самых влиятельных людей страны. ФСБ подозревает его в совершении убийства. Его преследует разъяренная банда фальшивомонетчиков. Ему практически в одиночку приходится противостоять могущественной преступной корпорации, рвущейся к вершинам власти. Он играет с преступниками в кошки-мышки, взламывает сейфы и спасает очаровательных женщин.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АМРежиссёр
Александр
Муратов
- Актёр
Николай
Караченцов
- Актёр
Александр
Белявский
- Актриса
Ольга
Будина
- Актёр
Алексей
Булдаков
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- МФАктёр
Михаил
Филиппов
- Актёр
Валерий
Гаркалин
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- МКАктёр
Мамука
Кикалейшвили
- Актёр
Борис
Клюев
- ВБСценарист
Владимир
Брагин
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- ДКПродюсер
Давид
Кеосаян
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ОСХудожник
Олег
Смаровский
- ЮОХудожник
Юрий
Осипенко
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- ЕГОператор
Евгений
Гуслинский
- НПКомпозитор
Николай
Парфенюк