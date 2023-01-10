Досье детектива Дубровского (сериал, 1999) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Прошло время, когда вся страна восхищалась подвигами неподкупных милиционеров и бесстрашных агентов КГБ. В наше время героем детективных романов все чаще становится не честный сыщик, а частный сыщик.



Детектив Роман Дубровский, бывший сотрудник МУРа, оказывается втянутым в чудовищную политическую интригу, затрагивающую интересы самых влиятельных людей страны. ФСБ подозревает его в совершении убийства. Его преследует разъяренная банда фальшивомонетчиков. Ему практически в одиночку приходится противостоять могущественной преступной корпорации, рвущейся к вершинам власти. Он играет с преступниками в кошки-мышки, взламывает сейфы и спасает очаровательных женщин.

