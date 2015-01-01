Анжелика. Сезон 2. Серия 16
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Анжелика
2-й сезон
16-я серия

Анжелика (сериал, 2015) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

9.22015, Анжелика. Сезон 2. Серия 16
Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Когда в твоем гардеробе все вещи размера S, ты сразу попадаешь в разряд «самая обаятельная и привлекательная». Все парни в институте оборачиваются тебе вслед, преподаватели ставят «зачет» авансом «за длинные стройные ноги», а подружки кидают завистливые взгляды. Но как жить на свете, если сейчас ты выглядишь, как топ-модель, а через мгновение становишься в пять раз шире?

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Страна
Россия
Жанр
Комедии
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анжелика»