Анжелика. Сезон 2. Серия 5
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Анжелика
2-й сезон
5-я серия

Анжелика (сериал, 2015) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.22015, Анжелика. Сезон 2. Серия 5
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Когда в твоем гардеробе все вещи размера S, ты сразу попадаешь в разряд «самая обаятельная и привлекательная». Все парни в институте оборачиваются тебе вслед, преподаватели ставят «зачет» авансом «за длинные стройные ноги», а подружки кидают завистливые взгляды. Но как жить на свете, если сейчас ты выглядишь, как топ-модель, а через мгновение становишься в пять раз шире?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анжелика»