Жан-Клод Ван Дамм
Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом! Эта подборка — для всех поклонников харизматичного Жан-Клода Ван Дамма. Если вы любите зрелищные боевые сцены, крутые трюки и бесстрашных героев, смотрите лучшие фильмы-боевики в хорошем качестве. Ван Дамм стал настоящей легендой, и здесь собраны его лучшие работы, которые подарят вам заряд адреналина. В подборке вас ждет культовый фильм «Универсальный солдат», в котором Ван Дамм сыграл киборга. «Самоволка» — фильм 1990 года, один из самых известных в карьере актера. А если вы любите дух соперничества, рекомендуем смотреть фильм «Кикбоксер» — это настоящая классика жанра. Не забудьте про «Неудержимые 2» (2012), где Ван Дамм вновь демонстрирует свой невероятный боевой стиль. Включайте эту подборку на Wink и смотрите лучшие экшены, в которых снялся Жан-Клодом Ван Дамм! Фильмы с ним — это взрывной коктейль из боевых искусств, харизмы и страсти к победе.

Фильмы
Постер к фильму Игра киллеров 2022
7.8

Игра киллеров

2022, 94 мин
Постер к фильму Мы умираем молодыми 2020
8.1

Мы умираем молодыми

2020, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лукас 2018
8.0

Лукас

2018, 83 мин
Постер к фильму Кикбоксер возвращается 2018
8.6

Кикбоксер возвращается

2018, 105 мин
Постер к фильму Фунт плоти 2015
8.1

Фунт плоти

2015, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зной 2013
7.6

Зной

2013, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Заклятые враги 2013
7.6

Заклятые враги

2013, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Глаза дракона 2012
7.6

Глаза дракона

2012, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Добро пожаловать в джунгли 2012
7.0

Добро пожаловать в джунгли

2012, 89 мин
Постер к фильму Неудержимые 2 2012
9.4

Неудержимые 2

2012, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Репликант 2001
8.4

Репликант

2001, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайна ордена 2001
8.5

Тайна ордена

2001, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Легионер 1998
9.0

Легионер

1998, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Патруль времени 1994
8.9

Патруль времени

1994, 93 мин
Постер к фильму Универсальный солдат 1992
9.3

Универсальный солдат

1992, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Самоволка 1990
9.4

Самоволка

1990, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Черный орел 1988
8.2

Черный орел

1988, 99 мин
Бесплатно