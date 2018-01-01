Жан-Клод Ван Дамм

Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом! Эта подборка — для всех поклонников харизматичного Жан-Клода Ван Дамма. Если вы любите зрелищные боевые сцены, крутые трюки и бесстрашных героев, смотрите лучшие фильмы-боевики в хорошем качестве. Ван Дамм стал настоящей легендой, и здесь собраны его лучшие работы, которые подарят вам заряд адреналина. В подборке вас ждет культовый фильм «Универсальный солдат», в котором Ван Дамм сыграл киборга. «Самоволка» — фильм 1990 года, один из самых известных в карьере актера. А если вы любите дух соперничества, рекомендуем смотреть фильм «Кикбоксер» — это настоящая классика жанра. Не забудьте про «Неудержимые 2» (2012), где Ван Дамм вновь демонстрирует свой невероятный боевой стиль. Включайте эту подборку на Wink и смотрите лучшие экшены, в которых снялся Жан-Клодом Ван Дамм! Фильмы с ним — это взрывной коктейль из боевых искусств, харизмы и страсти к победе.