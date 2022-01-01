Игра киллеров (фильм, 2022) смотреть онлайн

Динамичный боевик о киллере, который, выйдя на свободу, вынужден отбиваться от своих бывших работодателей.



Сухёк — немногословный мужчина, который 10 лет провел в тюрьме за свою работу на корейских гангстеров. На свободе он совсем не хочет возвращаться к прежней жизни, особенно после того, как узнает, что его бывшая девушка родила от него дочь. Тем не менее прежнее начальство мечтает заполучить ценного союзника назад и вновь предлагает Сухёку разбираться с неугодными. Когда же он отказывается, разобраться с бунтарем высылают профессиональных убийц, которые, к тому же, похищают его дочь. Они еще не знают, кому перешли дорогу.



