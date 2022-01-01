Игра киллеров (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Динамичный боевик о киллере, который, выйдя на свободу, вынужден отбиваться от своих бывших работодателей.
Сухёк — немногословный мужчина, который 10 лет провел в тюрьме за свою работу на корейских гангстеров. На свободе он совсем не хочет возвращаться к прежней жизни, особенно после того, как узнает, что его бывшая девушка родила от него дочь. Тем не менее прежнее начальство мечтает заполучить ценного союзника назад и вновь предлагает Сухёку разбираться с неугодными. Когда же он отказывается, разобраться с бунтарем высылают профессиональных убийц, которые, к тому же, похищают его дочь. Они еще не знают, кому перешли дорогу.
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эрни
Барбараш
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- АКАктёр
Айван
Кэй
- ВТАктёр
Валентин
Теодосию
- АПАктёр
Алин
Панк
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- ШЧАктёр
Шербан
Челя
- МХАктёр
Майкл
Хиггс
- КВАктёр
Кристофер
Ван Варенберг
- МКАктриса
Мария
Каран
- АРСценарист
Аарон
Рахсаан Томас
- Продюсер
Джастин
Бёрш
- Продюсер
Брэд
Кревой
- ПНПродюсер
Патрик
Ньюэлл
- МБПродюсер
Марк
Бакунас
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ИКХудожница
Иоана
Корчова
- ПБХудожник
Пол
Бланчард
- ПДМонтажёр
Питер
Девани Флэнеган
- ФПОператор
Фил
Пармет