Игра киллеров
Актёры и съёмочная группа фильма «Игра киллеров»

Режиссёры

Эрни Барбараш

Эрни Барбараш

Ernie Barbarash
Режиссёр

Актёры

Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм

Jean-Claude Van Damme
АктёрVincent Brazil
Скотт Эдкинс

Скотт Эдкинс

Scott Adkins
АктёрRoland Flint
Айван Кэй

Айван Кэй

Ivan Kaye
АктёрPolo Yakur
Валентин Теодосию

Валентин Теодосию

Valentin Teodosiu
АктёрBlanchard
Алин Панк

Алин Панк

Alin Panc
АктёрKovacs
Кевин Чэпмен

Кевин Чэпмен

Kevin Chapman
АктёрCulley
Шербан Челя

Шербан Челя

Serban Celea
АктёрWilson Herrod
Майкл Хиггс

Майкл Хиггс

Michael Higgs
АктёрGodfrey
Кристофер Ван Варенберг

Кристофер Ван Варенберг

Kris Van Damme
АктёрSchell (в титрах: Kristopher Van Varenberg)
Мария Каран

Мария Каран

Marija Karan
АктрисаOctober

Сценаристы

Аарон Рахсаан Томас

Аарон Рахсаан Томас

Aaron Rahsaan Thomas
Сценарист

Продюсеры

Джастин Бёрш

Джастин Бёрш

Justin Bursch
Продюсер
Брэд Кревой

Брэд Кревой

Brad Krevoy
Продюсер
Патрик Ньюэлл

Патрик Ньюэлл

Patrick Newall
Продюсер
Марк Бакунас

Марк Бакунас

Mark Bakunas
Продюсер

Актёры дубляжа

Юрий Деркач

Юрий Деркач

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Пётр Тобилевич

Пётр Тобилевич

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа

Художники

Иоана Корчова

Иоана Корчова

Ioana Corciova
Художница
Пол Бланчард

Пол Бланчард

Paul Blanchard
Художник

Монтажёры

Питер Девани Флэнеган

Питер Девани Флэнеган

Peter Devaney Flanagan
Монтажёр

Операторы

Фил Пармет

Фил Пармет

Phil Parmet
Оператор