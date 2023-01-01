Черный орел (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Под именем «Черного Орла» специальный агент ЦРУ приезжает на Мальту, чтобы помешать КГБ выкрасть суперсекретное новое лазерное устройство. С этого дня спокойная жизнь для обитателей острова закончилась: �взрывы, погони, убийства, похищения детей. Поклонники этих двух звезд не будут разочарованы этой приключенческой, насыщенной действием картиной.



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