Черный орел (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Под именем «Черного Орла» специальный агент ЦРУ приезжает на Мальту, чтобы помешать КГБ выкрасть суперсекретное новое лазерное устройство. С этого дня спокойная жизнь для обитателей острова закончилась: �взрывы, погони, убийства, похищения детей. Поклонники этих двух звезд не будут разочарованы этой приключенческой, насыщенной действием картиной.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
3.8 IMDb