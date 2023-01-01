Черный орел
Wink
Фильмы
Черный орел
8.21988, Black Eagle
Боевики, Драмы99 мин18+

Черный орел (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Под именем «Черного Орла» специальный агент ЦРУ приезжает на Мальту, чтобы помешать КГБ выкрасть суперсекретное новое лазерное устройство. С этого дня спокойная жизнь для обитателей острова закончилась: взрывы, погони, убийства, похищения детей. Поклонники этих двух звезд не будут разочарованы этой приключенческой, насыщенной действием картиной.

Черный орел смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
3.8 IMDb