Wink
Фильмы
Черный орел
Актёры и съёмочная группа фильма «Черный орел»

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный орел»

Режиссёры

Эрик Карсон

Эрик Карсон

Eric Karson
Режиссёр

Актёры

Сё Косуги

Сё Косуги

Sho Kosugi
АктёрKen Tani
Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм

Jean-Claude Van Damme
АктёрAndrei
Доран Кларк

Доран Кларк

Doran Clark
АктрисаPatricia Parker
Брюс Френч

Брюс Френч

Bruce French
АктёрFather Joseph Bedelia
Владимир Скомаровский

Владимир Скомаровский

Vladimir Skomarovsky
АктёрCol. Vladimir Klimenko
Уильям Бассетт

Уильям Бассетт

William Bassett
АктёрDean Rickert
Кейн Косуги

Кейн Косуги

Kane Kosugi
АктёрBrian Tani
Шейн Косуги

Шейн Косуги

Shane Kosugi
АктёрDenny Tani
Дорота Пузио

Дорота Пузио

Dorota Puzio
АктрисаNatasha
Ян Тржиска

Ян Тржиска

Jan Triska
АктёрCapt. Valery

Сценаристы

А.Э. Питерс

А.Э. Питерс

A.E. Peters
Сценарист

Художники

Майк Хиггинс

Майк Хиггинс

Mike Higgins
Художник

Операторы

Джордж Кобласа

Джордж Кобласа

George Koblasa
Оператор

Композиторы

Терри Плюмери

Терри Плюмери

Terry Plumeri
Композитор