WinkФильмыЧерный орелАктёры и съёмочная группа фильма «Черный орел»
Актёры и съёмочная группа фильма «Черный орел»
Режиссёры
Актёры
АктёрKen Tani
Сё КосугиSho Kosugi
АктёрAndrei
Жан-Клод Ван ДаммJean-Claude Van Damme
АктрисаPatricia Parker
Доран КларкDoran Clark
АктёрFather Joseph Bedelia
Брюс ФренчBruce French
АктёрCol. Vladimir Klimenko
Владимир СкомаровскийVladimir Skomarovsky
АктёрDean Rickert
Уильям БассеттWilliam Bassett
АктёрBrian Tani
Кейн КосугиKane Kosugi
АктёрDenny Tani
Шейн КосугиShane Kosugi
АктрисаNatasha
Дорота ПузиоDorota Puzio
АктёрCapt. Valery