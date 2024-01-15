Зной
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Зной

Зной (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.62013, Swelter
Боевик, Триллер95 мин18+

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О фильме

История о четырех сбежавших заключенных, которые прибывают в пыльный, маленький городок Калифорнии, где стоит невыносимая жара. Беглецы ищут пятого сбежавшего, который скрылся с $10 миллионами наличными.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.5 IMDb