Неудержимые 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Можно ли попробовать изменить расстановку сил в мире? Да, если вы круты, как Ван Дамм, у вас есть пять тонн плутония и первоклассные наемники. Стоит ли шутить с Уиллисом, когда вы ему серьезно задолжали? Нет, даже если вы опасны, как Сталлоне и у вас за спиной Неудержимые.



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