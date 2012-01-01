Неудержимые 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.22012, The Expendables 2
Боевики, Триллеры98 мин18+
Можно купить за минуты
Сюжет
Можно ли попробовать изменить расстановку сил в мире? Да, если вы круты, как Ван Дамм, у вас есть пять тонн плутония и первоклассные наемники. Стоит ли шутить с Уиллисом, когда вы ему серьезно задолжали? Нет, даже если вы опасны, как Сталлоне и у вас за спиной Неудержимые.
Неудержимые 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Уэст
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- Актёр
Терри
Крюс
- РКАктёр
Рэнди
Кутюр
- Актёр
Лиам
Хемсворт
- ЮНАктриса
Юй
Нань
- ЧНАктёр
Чак
Норрис
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- РУСценарист
Ричард
Уэнк
- ККСценарист
Кен
Кауфман
- Продюсер
Ави
Лернер
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- ММПродюсер
Мигель
Менендес де Субиллага
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер