Неудержимые 2
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Неудержимые 2

Неудержимые 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.22012, The Expendables 2
Боевики, Триллеры98 мин18+
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Сюжет

Можно ли попробовать изменить расстановку сил в мире? Да, если вы круты, как Ван Дамм, у вас есть пять тонн плутония и первоклассные наемники. Стоит ли шутить с Уиллисом, когда вы ему серьезно задолжали? Нет, даже если вы опасны, как Сталлоне и у вас за спиной Неудержимые.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Приключения, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неудержимые 2»

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