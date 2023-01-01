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Самые красивые фильмы
8.0
Книга Моря
2021, 85 мин
8.0
Камон Камон
2021, 104 мин
Бесплатно
6.0
Скрежет
2021, 82 мин
7.9
Девушка, подающая надежды
2020, 108 мин
7.9
Русалка в Париже
2020, 98 мин
8.5
Голос монстра
2016, 103 мин
8.4
Светская жизнь
2016, 92 мин
8.5
Облачный атлас
2012, 165 мин
Бесплатно
6.5
Внутри Льюина Дэвиса
2012, 100 мин
Бесплатно
7.2
Мастер
2012, 131 мин
8.8
Драйв
2011, 96 мин
5.9
Антихрист
2009, 103 мин
8.5
Герой
2002, 95 мин
8.7
Амели
2001, 116 мин