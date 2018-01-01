Самые кассовые российские фильмы

9.4
Вызов
2023, 163 мин
9.3
Праведник
2022, 156 мин
8.7
Непослушник 2
2022, 105 мин
9.6
Лед 2
2020, 125 мин
Бесплатно
9.3
Холоп
2019, 104 мин
9.0
Притяжение
2017, 127 мин
Бесплатно
9.5
Салют-7
2017, 106 мин
9.2
Самый лучший день
2015, 102 мин
Бесплатно
9.3
Сталинград
2013, 125 мин
Бесплатно
9.5
Елки 2
2011, 96 мин
Бесплатно
9.0
Высоцкий. Спасибо, что живой
2011, 126 мин
9.1
О чем еще говорят мужчины
2011, 94 мин
9.2
Черная молния
2009, 101 мин
9.5
Каникулы строгого режима
2009, 109 мин
8.2
Обитаемый остров
2008, 116 мин
Бесплатно
9.1
Адмиралъ
2008, 119 мин
9.5
9 рота
2005, 134 мин
Бесплатно