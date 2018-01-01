Самые кассовые российские фильмы
Коллекция рекордсменов отечественного кинопроката.

Постер к фильму Вызов 2023
9.4

Вызов

2023, 163 мин
Постер к фильму Праведник 2022
9.3

Праведник

2022, 156 мин
Постер к фильму Непослушник 2 2022
8.7

Непослушник 2

2022, 105 мин
Постер к фильму Лед 2 2020
9.6

Лед 2

2020, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Холоп 2019
9.3

Холоп

2019, 104 мин
Постер к фильму Притяжение 2017
9.0

Притяжение

2017, 127 мин
Бесплатно
Постер к фильму Салют-7 2017
9.5

Салют-7

2017, 106 мин
Постер к фильму Самый лучший день 2015
9.2

Самый лучший день

2015, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сталинград 2013
9.3

Сталинград

2013, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Елки 2 2011
9.5

Елки 2

2011, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Высоцкий. Спасибо, что живой 2011
9.0

Высоцкий. Спасибо, что живой

2011, 126 мин
Постер к фильму О чем еще говорят мужчины 2011
9.1

О чем еще говорят мужчины

2011, 94 мин
Постер к фильму Черная молния 2009
9.2

Черная молния

2009, 101 мин
Постер к фильму Каникулы строгого режима 2009
9.5

Каникулы строгого режима

2009, 109 мин
Постер к фильму Обитаемый остров 2008
8.2

Обитаемый остров

2008, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Адмиралъ 2008
9.1

Адмиралъ

2008, 119 мин
Постер к фильму 9 рота 2005
9.5

9 рота

2005, 134 мин
Бесплатно