О чем еще говорят мужчины
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О чем еще говорят мужчины

О чем еще говорят мужчины (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.02011, О чем еще говорят мужчины
Мелодрама, Комедия94 мин18+

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О фильме

В канун Нового года Саша умудряется попасть в ДТП и повздорить с пассией бандита. Приехав в офис за подарками друзьям, он обнаруживает осаду из братков, присланных отомстить за обиженную. Герой боится выйти из здания, и лучшие друзья держат оборону вместе с ним, развлекаясь мужскими беседами.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «О чем еще говорят мужчины»