О чем еще говорят мужчины (фильм, 2011) смотреть онлайн

В канун Нового года Саша умудряется попасть в ДТП и повздорить с пассией бандита. Приехав в офис за подарками друзьям, он обнаруживает осаду из братков, присланных отомстить за обиженную. Герой боится выйти из здания, и лучшие друзья держат оборону вместе с ним, развлекаясь мужскими беседами.

