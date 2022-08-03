О чем еще говорят мужчины (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.02011, О чем еще говорят мужчины
Мелодрама, Комедия94 мин18+
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О фильме
В канун Нового года Саша умудряется попасть в ДТП и повздорить с пассией бандита. Приехав в офис за подарками друзьям, он обнаруживает осаду из братков, присланных отомстить за обиженную. Герой боится выйти из здания, и лучшие друзья держат оборону вместе с ним, развлекаясь мужскими беседами.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Леонид
Барац
- Актёр
Александр
Демидов
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Ростислав
Хаит
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актёр
Денис
Шведов
- Сценарист
Леонид
Барац
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- Сценарист
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Леонид
Барац
- СППродюсер
Сергей
Петрейков
- Продюсер
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Александр
Цекало
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- ГВХудожница
Галина
Воловикова
- Монтажёр
Дмитрий
Дьяченко
- АДОператор
Андрей
Дебабов
- СЧКомпозитор
Сергей
Чекрыжов