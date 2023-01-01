Лучшие сериалы 2022

Сериалы 2022 года вышли на редкость разнообразными и качественными. В этом году турецкие и корейские сериалы составили конкуренцию западным хитам и потеснили их благодаря качественной картинке и захватывающим сюжетам. Многие из них уже вышли до конца и вам не придется томиться в ожидании новой серии: можно просто смотреть сериалы 2022 онлайн в любое время. Предлагаем вам подборку лучших сериалов 2022 года, доступных к просмотру на видеосервисе Wink: турецкий сериал «Зимородок», «Истории ходячих мертвецов» и «Интервью с вампиром» (можно смотреть с подпиской Amediateka), дораму «Слабый герой», «Halo» — сериал, снятый по одноименной видеоигре, франко-швейцарский триллер «Мертвый сезон». Хорошие сериалы 2022 смотреть онлайн можно на Wink с базовыми подписками или подпиской Amediateka. Также доступны для просмотра детские мультипликационные сериалы «Маша и Медведь: Анимашки», «Песни Цветняшек», «Дракошия», «Улетная доставка» и другие. По подписке на Wink вы можете смотреть сериалы 2022 в хорошем качестве с любого устройства.