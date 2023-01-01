И снова здравствуйте! (сериал, 2022) смотреть онлайн
- 18+31 мин
И снова здравствуйте!
Сезон 1 Серия 1
- 18+28 мин
И снова здравствуйте!
Сезон 1 Серия 2
- 18+27 мин
И снова здравствуйте!
Сезон 1 Серия 3
- 18+29 мин
И снова здравствуйте!
Сезон 1 Серия 4
- 18+29 мин
И снова здравствуйте!
Сезон 1 Серия 5
- 18+32 мин
И снова здравствуйте!
Сезон 1 Серия 6
- 18+28 мин
И снова здравствуйте!
Сезон 1 Серия 7
- 18+32 мин
И снова здравствуйте!
Сезон 1 Серия 8
- 18+27 мин
И снова здравствуйте!
Сезон 1 Серия 9
- 18+32 мин
И снова здравствуйте!
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Получив смертельную рану, бандит просыпается в морге и решает отомстить своим убийцам. Динамичная комедия «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным в главной роли.
Шантажист и вымогатель Борис, уставший от грязной работы на криминального авторитета Анатолия Владимировича, мечтает о собственной кондитерской и тихой жизни с женой Мариной. Но в первый день свободы он неожиданно получает пулю в голову, а через некоторое время воскресает в местном морге. Студент медицинского университета Артем, который проходит там практику, оказывается свидетелем этого чуда и чуть не теряет сознание. Между тем бандит решает воспользоваться вторым шансом, чтобы отомстить обидчикам. Артем соглашается стать его помощником, ведь умирать и оживать заново мужчине предстоит еще множество раз...
Сможет ли Борис найти убийц и раскрыть тайну загадочного воскрешения, узнаете в драйвовой комедии «И снова здравствуйте!». Смотреть сериал онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Все сезоны сериала И снова здравствуйте! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ЕЧРежиссёр
Егор
Чичканов
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Денис
Власенко
- Актёр
Алексей
Серебряков
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актриса
Любовь
Толкалина
- ДЖАктёр
Дмитрий
Журавлев
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- Актриса
Татьяна
Струженкова
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- ЕЧСценарист
Егор
Чичканов
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОТПродюсер
Олег
Туманов
- ВСПродюсер
Вадим
Соколовский
- ВЗХудожник
Виктор
Зудин
- ИМХудожница
Ирина
Миронова
- ИШМонтажёр
Игорь
Шелюк
- АММонтажёр
Александр
Мыскин
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- МЧОператор
Максим
Чирков
- Композитор
Дмитрий
Селипанов