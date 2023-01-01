И снова здравствуйте! (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Получив смертельную рану, бандит просыпается в морге и решает отомстить своим убийцам. Динамичная комедия «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным в главной роли.



Шантажист и вымогатель Борис, уставший от грязной работы на криминального авторитета Анатолия Владимировича, мечтает о собственной кондитерской и тихой жизни с женой Мариной. Но в первый день свободы он неожиданно получает пулю в голову, а через некоторое время воскресает в местном морге. Студент медицинского университета Артем, который проходит там практику, оказывается свидетелем этого чуда и чуть не теряет сознание. Между тем бандит решает воспользоваться вторым шансом, чтобы отомстить обидчикам. Артем соглашается стать его помощником, ведь умирать и оживать заново мужчине предстоит еще множество раз...



Сможет ли Борис найти убийц и раскрыть тайну загадочного воскрешения, узнаете в драйвовой комедии «И снова здравствуйте!». Смотреть сериал онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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