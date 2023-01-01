Крюк
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Крюк (сериал, 2021) смотреть онлайн

9.22021, Крюк 1 сезон
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В прошлом Никита Крюков был успешным хоккеистом, а закончив карьеру стал агентом, распределяющим молодых игроков по клубам. Спортивный бизнес, однако, оказывается жестким и циничным, и агентству Крюкова, привыкшего следовать своим принципам и во всем помогать подопечным, далеко до эффективности.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крюк»

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