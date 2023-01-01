Последний аксель
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Последний аксель

Последний аксель (сериал, 2021) смотреть онлайн

9.32021, Последний аксель 1 сезон
Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

18-летняя фигуристка Катя оставляет родной провинциальный город после внезапной смерти деспотичного отца и отправляется покорять Москву. Попав в команду сурового тренера, она не раз вспомнит о жестоком обращении, пережитом в детстве, но не отступит. Еe цель – победа на Чемпионате мира по фигурному катанию, от которой зависит будущее Катиной младшей сестры, терпящей издевательства ровесников в интернате.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний аксель»

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