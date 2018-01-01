Кино про кино
Однажды в Голливуде: коллекция фильмов и сериалов о том, как делают кино.

Постер к фильму Хаяо Миядзаки и птица 2024
9.1

Хаяо Миядзаки и птица

2024, 115 мин
Постер к фильму Безумные съемки 2023
6.2

Безумные съемки

2023, 109 мин
Постер к фильму Как звезды 2023
6.6

Как звезды

2023, 99 мин
Постер к фильму Канны: Режиссерская версия 2023
6.6

Канны: Режиссерская версия

2023, 85 мин
Постер к фильму Отпуск в октябре 2023
4.6

Отпуск в октябре

2023, 108 мин
Постер к фильму В паутине 2023
6.8

В паутине

2023, 126 мин
Постер к фильму Книга решений 2023
6.0

Книга решений

2023, 98 мин
Постер к фильму Мишель Гондри: DIY 2023
7.2

Мишель Гондри: DIY

2023, 79 мин
Постер к фильму Сказки Гофмана 2022
7.8

Сказки Гофмана

2022, 98 мин
Постер к фильму Главная роль 2021
6.9

Главная роль

2021, 108 мин
Постер к фильму Джей в Голливуде 2019
7.1

Джей в Голливуде

2019, 95 мин
Постер к фильму Андрей Тарковский. Кино как молитва 2019
8.8

Андрей Тарковский. Кино как молитва

2019, 97 мин
Постер к фильму Зеровилль 2019
6.9

Зеровилль

2019, 92 мин
Постер к фильму Трамбо 2015
8.9

Трамбо

2015, 119 мин
Постер к фильму Артист 2011
8.3

Артист

2011, 96 мин
Постер к фильму Ирма Веп 1996
6.8

Ирма Веп

1996, 91 мин
