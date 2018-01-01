Кино про кино
Однажды в Голливуде: коллекция фильмов и сериалов о том, как делают кино.
9.1
Хаяо Миядзаки и птица
2024, 115 мин
6.2
Безумные съемки
2023, 109 мин
6.6
Как звезды
2023, 99 мин
6.6
Канны: Режиссерская версия
2023, 85 мин
4.6
Отпуск в октябре
2023, 108 мин
6.8
В паутине
2023, 126 мин
Бесплатно
6.0
Книга решений
2023, 98 мин
7.2
Мишель Гондри: DIY
2023, 79 мин
7.8
Сказки Гофмана
2022, 98 мин
Бесплатно
6.9
Главная роль
2021, 108 мин
Бесплатно
7.1
Джей в Голливуде
2019, 95 мин
8.8
Андрей Тарковский. Кино как молитва
2019, 97 мин
Бесплатно
6.9
Зеровилль
2019, 92 мин
Бесплатно
8.9
Трамбо
2015, 119 мин
Бесплатно
8.3
Артист
2011, 96 мин
6.8
Ирма Веп
1996, 91 мин
Бесплатно