Одержимый своим детищем режиссер крадет черновую сборку фильма у продюсеров. Самоироничная драмеди от создателя «Вечного сияния чистого разума» Мишеля Гондри.



Режиссер Марк Бекер узнает, что его magnum opus, четырехчасовой фильм «Каждый из всех», не устраивает инвесторов. Более того, они хотят улучшить картину, доверив ее окончательный монтаж своему человеку. Марк считает, что чужой взгляд убьет его шедевр, и решает его спасти. Он крадет черновые материалы фильма у продюсеров и вместе с единомышленниками из съемочной группы едет в деревенский дом своей тетушки. Там Бекер планирует довести картину до ума сообразно авторскому видению, ради чего даже перестает принимать лекарства от биполярного расстройства: в стадии мании ему лучше работается. Правда, так кажется лишь самому Марку — коллеги, напротив, в ужасе от эксцентричных выходок режиссера, который постоянно на них орет, не дает спать и поручает невыполнимые задачи, похожие на бред.



Каким фильм Бекера получится в итоге, подскажет «Книга решений» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

