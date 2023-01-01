Биография

Стинг — музыкант, актер, поэт, филантроп, общественный деятель. Удостоен наград «Золотой глобус» и «Эмми», лауреат премий «Грэмми», «Оскар». Родился в Уолленде 2 октября 1951 года. В развитии творческих способностей помогала мама, которая имела классическое музыкальное образование. В 10 лет получил в подарок гитару и в кратчайшие сроки освоил ее в совершенстве. Окончив школу, Стинг сменил несколько профессий — кондуктор, инспектор в налоговой, учитель английского. Музыка стала его страстью, и он понял, что хочет связать с ней жизнь. Отправился на прослушивание в коллектив джаза, стал басистом, периодически пел. Позже основал свою группу. Стинг попробовал себя и в кинематографе. Известный проект — «Дюна», который выпустили в 1984-м году. Это фантастический боевик-приключение мексиканско-американского производства.