Канны: Режиссерская версия (2024) смотреть онлайн

Часть истории кино, рассказанная сквозь призму кинофестиваля номер один — Каннского смотра. Документальный фильм «Канны: Режиссерская версия» включает кадры с именитыми режиссерами и актерами, от Годара и Брижит Бардо до Тарантино и Брэда Питта.



Британский документалист Ричард Бланшард компилирует историю Каннского кинофестиваля из событий, впечатляющих размахом и блеском, но сбивает пафос с помощью юмора. Гламурный киносмотр предстает в его картине грандиозным и смешным, вызывающим и эксцентричным, завораживающим и чуточку нелепым, но всегда интригующим. Автор ведет рассказ, начиная с 1968 года, когда киносмотр был сорван протестами, до нашего времени, когда он стал частью киноиндустрии. Как Канны пережили пандемию, как шагнули в эпоху стримингов? #Metoo, селфи с красных дорожек, яркие и неожиданные промо-кампании, безумные вечеринки и памятные триумфы на церемониях награждения, — все это нашло отражение в фильме.



Как на протяжении многих лет менялся кинофестиваль? Почувствовать праздничную атмосферу кино на Лазурном берегу поможет фильм «Канны: Режиссерская версия», смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.

