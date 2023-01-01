В паутине (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
История режиссера, который задумал во что бы то ни стало переснять финал своего уже готового фильма, несмотря на недовольство киностудии и цензоров. Драмеди от создателя «Я видел дьявола» Ким Джи-уна с Сон Кан-хо из «Паразитов» в главной роли. Южная Корея, 1970-е. Режиссера Ким Ёля преследуют кошмары, в которых сцены его последнего фильма меняются и выстраиваются в совсем другой сюжет. Производство давно завершилось, но теперь Ким уверен — если переснять финал, получится настоящий шедевр. На это требуется всего лишь два дня, но перед этим нужно снова собрать всю команду, выучить и отрепетировать новые диалоги, придумать новые кадры, а самое главное — получить добро от студии и органов цензуры, которые совсем не рады внезапно проснувшемуся энтузиазму Кима. К чему приведут режиссерские амбиции, расскажет «В паутине» — фильм 2023 года смотреть онлайн позволит наш сервис Wink.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
- КДРежиссёр
Ким
Джи-ун
- СКАктёр
Сон
Кан-хо
- ЧЁАктриса
Чон
Ё-бин
- ОДАктёр
О
Джон-сэ
- КЧАктриса
Кристал
Чон
- ЛСАктриса
Лим
Су-джон
- ЧЁАктриса
Чан
Ён-нам
- ПЧАктриса
Пак
Чон-су
- КМАктёр
Ким
Мин-джэ
- КДАктёр
Ким
Дон-ён
- ЧИАктёр
Чон
Ин-ги
- ЩЁСценарист
Щин
Ён-щик
- КДСценарист
Ким
Джи-ун
- ЧДПродюсер
Чхве
Джэ-вон
- ЩЁПродюсер
Щин
Ён-щик
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ЯДМонтажёр
Ян
Джин-мо
- КДОператор
Ким
Джи-ён
- МКомпозитор
Моуг