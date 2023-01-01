В паутине
Wink
Фильмы
В паутине
6.72023, Geomijip
Комедии, Драмы126 мин18+
Скандальный режиссер одержим идеей переснять финал своего фильма. Драма со звездой «Паразитов»

В паутине (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История режиссера, который задумал во что бы то ни стало переснять финал своего уже готового фильма, несмотря на недовольство киностудии и цензоров. Драмеди от создателя «Я видел дьявола» Ким Джи-уна с Сон Кан-хо из «Паразитов» в главной роли. Южная Корея, 1970-е. Режиссера Ким Ёля преследуют кошмары, в которых сцены его последнего фильма меняются и выстраиваются в совсем другой сюжет. Производство давно завершилось, но теперь Ким уверен — если переснять финал, получится настоящий шедевр. На это требуется всего лишь два дня, но перед этим нужно снова собрать всю команду, выучить и отрепетировать новые диалоги, придумать новые кадры, а самое главное — получить добро от студии и органов цензуры, которые совсем не рады внезапно проснувшемуся энтузиазму Кима. К чему приведут режиссерские амбиции, расскажет «В паутине» — фильм 2023 года смотреть онлайн позволит наш сервис Wink.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В паутине»

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