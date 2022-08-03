Джей в Голливуде
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Джей в Голливуде

Джей в Голливуде (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.02019, Madness in the Method
Комедия, Криминал95 мин18+

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О фильме

Кевин Смит, Дэнни Трехо и Винни Джонс в режиссерском дебюте Джейсона «Джея» Мьюза. На этот раз его персонаж решает выйти из комедийного амплуа по совету Молчаливого Боба. Осваивая драматическое искусство, Джей слишком увлекается Системой Станиславского и постепенно сходит с ума.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джей в Голливуде»