Джей в Голливуде (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.02019, Madness in the Method
Комедия, Криминал95 мин18+
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О фильме
Кевин Смит, Дэнни Трехо и Винни Джонс в режиссерском дебюте Джейсона «Джея» Мьюза. На этот раз его персонаж решает выйти из комедийного амплуа по совету Молчаливого Боба. Осваивая драматическое искусство, Джей слишком увлекается Системой Станиславского и постепенно сходит с ума.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДМРежиссёр
Джейсон
Мьюз
- ДМАктёр
Джейсон
Мьюз
- Актёр
Винни
Джонс
- ХКАктёр
Хайме
Камиль
- ДКАктриса
Джина
Карано
- Актёр
Кевин
Смит
- Актёр
Дэнни
Трехо
- Актёр
Мики
Гуч мл.
- Актёр
Стэн
Ли
- БОАктёр
Брайан
О’Хэллоран
- ТХАктриса
Тери
Хэтчер
- ДБСценарист
Доминик
Бёрнс
- КАСценарист
Крис
Анастаси
- Продюсер
Мики
Гуч мл.
- ДМПродюсер
Джейсон
Мьюз
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ДБМонтажёр
Доминик
Бёрнс
- ДУМонтажёр
Джэйк
Уэст