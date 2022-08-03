Кевин Смит, Дэнни Трехо и Винни Джонс в режиссерском дебюте Джейсона «Джея» Мьюза. На этот раз его персонаж решает выйти из комедийного амплуа по совету Молчаливого Боба. Осваивая драматическое искусство, Джей слишком увлекается Системой Станиславского и постепенно сходит с ума.

