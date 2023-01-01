Мишель Гондри: DIY (2023) смотреть онлайн

История французского выдумщика, прошедшего путь от клипов к полнометражному кино с голливудскими звездами, не растеряв фирменного стиля. Документальный проект «Мишель Гондри: DIY» — фильм о режиссере «Вечного сияния чистого разума», ко всему подходящего с фантазией.



Франсуа Немета работал ассистентом Мишеля Гондри в течение 25 лет и своими глазами видел его путь к мировой кинематографической славе. Вдохновившись работами Жоржа Мельеса, Гондри рано начал экспериментировать с техникой стоп-моушен в клипах и даже использовал рапид в рекламе еще до того, как его популяризовала «Матрица». Такие звезды, как Бьорк, Daft Punk и The Rolling Stones, доверяли Гондри снимать свои клипы, а позже он стал одним из немногих французских кинематографистов, удостоившихся «Оскара». Немета рассказывает о работах своего друга и коллеги так, как может только человек, который провел с ним не один год.



