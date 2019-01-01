Андрей Тарковский. Кино как молитва (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.82019, Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer
Документальный97 мин18+
О фильме
Уникальная документальная лента открывает дверь в мастерскую великого художника, одного из главных мировых режиссеров ХХ столетия, Андрея Тарковского. Редкие интервью, записи лекций и материалы со съемок объясняют творческий метод Тарковского, его видение мира и выбор профессии.
Андрей Тарковский смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаИталия, Россия, Швеция
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb