Андрей Тарковский. Кино как молитва (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Андрей Тарковский. Кино как молитва
2019, Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer
Документальный97 мин18+

О фильме

Уникальная документальная лента открывает дверь в мастерскую великого художника, одного из главных мировых режиссеров ХХ столетия, Андрея Тарковского. Редкие интервью, записи лекций и материалы со съемок объясняют творческий метод Тарковского, его видение мира и выбор профессии.

Страна
Италия, Россия, Швеция
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb