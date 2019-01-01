Андрей Тарковский. Кино как молитва (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Уникальная документальная лента открывает дверь в мастерскую великого художника, одного из главных мировых режиссеров ХХ столетия, Андрея Тарковского. Редкие интервью, записи лекций и материалы со съемок объясняют творческий метод Тарковского, его видение мира и выбор профессии.



