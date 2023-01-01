Биография

Андрей А. Тарковский — российский кинорежиссер. Родился в Москве 7 августа 1970 года. Его отец — советский режиссер и сценарист, Народный артист Советского Союза Андрей Тарковский. Стал автором идеи, режиссером и продюсером картины «Андрей Тарковский. Кино как молитва». Это документальная лента, в которой рассказывается о работах его отца. В ней использованы интервью, видеолекции, хроники и другие материалы, которые нигде не публиковались. Сюжетная линия фильма — раскрытие мотивации легендарного режиссера, его стремления заниматься кинематографом. Кинолента создана при участии итальянских и шведских деятелей искусства.