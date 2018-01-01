Фильмы про трагическую любовь
Фильмы про трагическую любовь

Нет повести печальнее на свете: коллекция историй любви без хэппи-энда.

Постер к фильму Предчувствие 2023
6.3

Предчувствие

2023, 140 мин
Постер к фильму Природа любви 2023
7.5

Природа любви

2023, 110 мин
Постер к фильму Поцелуй 2022
7.9

Поцелуй

2022, 114 мин
Постер к фильму Кто-нибудь видел мою девчонку? 2020
8.7

Кто-нибудь видел мою девчонку?

2020, 95 мин
Постер к фильму Вечность между нами 2020
8.5

Вечность между нами

2020, 90 мин
Постер к фильму Скрижали судьбы 2016
9.3

Скрижали судьбы

2016, 103 мин
Постер к фильму Помпеи 2014
9.2

Помпеи

2014, 100 мин
Постер к фильму Воспоминания о будущем 2014
8.9

Воспоминания о будущем

2014, 124 мин
Постер к фильму Лучшее во мне 2014
9.3

Лучшее во мне

2014, 112 мин
Постер к фильму Ромео и Джульетта 2013
9.1

Ромео и Джульетта

2013, 113 мин
Постер к фильму Один день 2011
9.1

Один день

2011, 102 мин
Постер к фильму Адмиралъ 2008
9.1

Адмиралъ

2008, 119 мин
Постер к фильму Искупление 2007
9.0

Искупление

2007, 117 мин
Постер к фильму Тристан и Изольда 2005
9.1

Тристан и Изольда

2005, 120 мин
Постер к фильму Спеши любить 2002
9.4

Спеши любить

2002, 97 мин
Постер к фильму Осень в Нью-Йорке 2000
9.1

Осень в Нью-Йорке

2000, 101 мин
Постер к фильму Любовное настроение 2000
7.5

Любовное настроение

2000, 94 мин
Постер к фильму Шербурские зонтики 1964
8.9

Шербурские зонтики

1964, 87 мин
