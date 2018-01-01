Фильмы про трагическую любовь
Нет повести печальнее на свете: коллекция историй любви без хэппи-энда.
6.3
Предчувствие
2023, 140 мин
7.5
Природа любви
2023, 110 мин
7.9
Поцелуй
2022, 114 мин
Бесплатно
8.7
Кто-нибудь видел мою девчонку?
2020, 95 мин
Бесплатно
8.5
Вечность между нами
2020, 90 мин
Бесплатно
9.3
Скрижали судьбы
2016, 103 мин
9.2
Помпеи
2014, 100 мин
Бесплатно
8.9
Воспоминания о будущем
2014, 124 мин
Бесплатно
9.3
Лучшее во мне
2014, 112 мин
Бесплатно
9.1
Ромео и Джульетта
2013, 113 мин
9.1
Один день
2011, 102 мин
9.1
Адмиралъ
2008, 119 мин
9.0
Искупление
2007, 117 мин
9.1
Тристан и Изольда
2005, 120 мин
Бесплатно
9.4
Спеши любить
2002, 97 мин
9.1
Осень в Нью-Йорке
2000, 101 мин
Бесплатно
7.5
Любовное настроение
2000, 94 мин
8.9
Шербурские зонтики
1964, 87 мин
Бесплатно