Фильмы про монстров

Неведома зверушка: коллекция историй о чудовищах, пришельцах, динозаврах и прочих монстрах.

Постер к фильму Миссия: Чужой 2024
6.4

Миссия: Чужой

2024, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ледяной страх 2023
6.9

Ледяной страх

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бугимен. Начало легенды 2023
7.4

Бугимен. Начало легенды

2023, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Открытое море: Монстр глубины 2022
7.7

Открытое море: Монстр глубины

2022, 88 мин
Постер к фильму Джиперс Криперс: Возрожденный 2022
6.5

Джиперс Криперс: Возрожденный

2022, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Демоны внутри 2022
5.5

Демоны внутри

2022, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой монстр 2022
7.7

Мой монстр

2022, 88 мин
Постер к фильму Лощина мертвецов 2021
7.2

Лощина мертвецов

2021, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Оборотни из глубинки 2020
5.4

Оборотни из глубинки

2020, 82 мин
Постер к фильму Слэпфейс 2020
6.6

Слэпфейс

2020, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тьма: Монстры за поворотом 2018
6.5

Тьма: Монстры за поворотом

2018, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Джиперс Криперс 3 2017
8.1

Джиперс Криперс 3

2017, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Озеро страха 2017
7.0

Озеро страха

2017, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Голос монстра 2016
8.5

Голос монстра

2016, 103 мин
Постер к фильму Весна 2014
7.3

Весна

2014, 104 мин
Постер к фильму Я, Франкенштейн 2013
9.1

Я, Франкенштейн

2013, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Химера 2009
7.7

Химера

2009, 99 мин
Постер к фильму Джиперс Криперс 2001
8.5

Джиперс Криперс

2001, 87 мин
Постер к фильму Беовульф 1999
7.8

Беовульф

1999, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Затерянный мир 1925
6.2

Затерянный мир

1925, 104 мин
Бесплатно