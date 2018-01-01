Фильмы про монстров
Неведома зверушка: коллекция историй о чудовищах, пришельцах, динозаврах и прочих монстрах.
6.4
Миссия: Чужой
2024, 89 мин
Бесплатно
6.9
Ледяной страх
2023, 85 мин
Бесплатно
7.4
Бугимен. Начало легенды
2023, 87 мин
Бесплатно
7.7
Открытое море: Монстр глубины
2022, 88 мин
6.5
Джиперс Криперс: Возрожденный
2022, 84 мин
Бесплатно
5.5
Демоны внутри
2022, 115 мин
Бесплатно
7.7
Мой монстр
2022, 88 мин
7.2
Лощина мертвецов
2021, 89 мин
Бесплатно
5.4
Оборотни из глубинки
2020, 82 мин
6.6
Слэпфейс
2020, 82 мин
Бесплатно
6.5
Тьма: Монстры за поворотом
2018, 77 мин
Бесплатно
8.1
Джиперс Криперс 3
2017, 97 мин
Бесплатно
7.0
Озеро страха
2017, 87 мин
Бесплатно
8.5
Голос монстра
2016, 103 мин
7.3
Весна
2014, 104 мин
9.1
Я, Франкенштейн
2013, 89 мин
Бесплатно
7.7
Химера
2009, 99 мин
8.5
Джиперс Криперс
2001, 87 мин
7.8
Беовульф
1999, 89 мин
Бесплатно
6.2
Затерянный мир
1925, 104 мин
Бесплатно