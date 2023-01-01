Ледяной страх (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Клаустрофобный триллер с элементами хоррора о выживании посреди снежной бури в салоне автомобиля.



Дэвид едет по зимнему Колорадо и решает спрятаться от разбушевавшейся непогоды в не�большой забегаловке у дороги. Там он видит, как официантке по имени Ана угрожает внушительного вида мужчина — ее бывший муж Винсент. Дэвид решает вмешаться в их ссору, но у этого решения будут серьезные последствия. Позже Винсент настигает его на зимней дороге, и в процессе погони Дэвид теряет управление. Теперь его автомобиль не заводится, связь пропала, к этому добавилась травма ноги, а где-то неподалеку бродит жуткий рогатый зверь.



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