Ледяной страх (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Клаустрофобный триллер с элементами хоррора о выживании посреди снежной бури в салоне автомобиля.
Дэвид едет по зимнему Колорадо и решает спрятаться от разбушевавшейся непогоды в не�большой забегаловке у дороги. Там он видит, как официантке по имени Ана угрожает внушительного вида мужчина — ее бывший муж Винсент. Дэвид решает вмешаться в их ссору, но у этого решения будут серьезные последствия. Позже Винсент настигает его на зимней дороге, и в процессе погони Дэвид теряет управление. Теперь его автомобиль не заводится, связь пропала, к этому добавилась травма ноги, а где-то неподалеку бродит жуткий рогатый зверь.
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Информация
СтранаКанада, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыТриллеры
Рейтинг
- АЛАктёр
Аллен
Лич
- НБАктриса
Нина
Бергман
- ЯТАктёр
Ян
Туаль
- УКАктёр
Уилльям
Куклис
- РБАктёр
Райли
Банцер
- ДБАктёр
Джеймс
Бартон
- ДБАктёр
Джил
Ботельо
- КФАктриса
Кэт
Фуллертон
- СХАктриса
Сидни
Хендрикс
- АШАктёр
Александр
Шефлер
- ДКСценарист
Джеймс
Кермак
- Сценарист
Эндрю
Десмонд
- ДКПродюсер
Джеймс
Кермак
- ДБПродюсер
Джеймс
Бартон
- ЯФПродюсер
Яна
Филлипс
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВЯАктёр дубляжа
Виталий
Яковлев
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АИАктёр дубляжа
Александр
Ишарин
- РПОператор
Райан
Пети
- СМКомпозитор
Сирил
Морин