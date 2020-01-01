Оборотни из глубинки (фильм, 2020) смотреть онлайн

В сельской местности викторианской Англии всe было довольно спокойно — если, конечно, не считать того, что раз в год там люди обращаются в страшных чудовищ и начинают жаждать мяса. Полицейский везет на суд обвиняемого в убийстве, и им нужно где-то переночевать. И так уж им повезло оказаться именно в том трактире, где хозяева как раз заготавливали человечину для оборотней в ночь Кровавой Луны.



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