Оборотни из глубинки (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
В сельской местности викторианской Англии всe было довольно спокойно — если, конечно, не считать того, что раз в год там люди обращаются в страшных чудовищ и начинают жаждать мяса. Полицейский везет на суд обвиняемого в убийстве, и им нужно где-то переночевать. И так уж им повезло оказаться именно в том трактире, где хозяева как раз заготавливали человечину для оборотней в ночь Кровавой Луны.
Оборотни из глубинки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Ужасы
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ЧСРежиссёр
Чарли
Стидс
- РКАктёр
Рис
Коннолли
- ТКАктёр
Тим
Картрайт
- НМАктриса
Натали
Мартинс
- ММАктёр
Марк
МакКирди
- ЖААктриса
Жессика
Алонсо
- ЭСАктриса
Эмма
Спаргин Хасси
- БДАктёр
Баррингтон
Де Ла Рош
- РВАктёр
Рори
Вилтон
- ДНАктёр
Дерек
Нельсон
- ДСАктёр
Джеймс
Суонтон
- ЧССценарист
Чарли
Стидс
- ЧСПродюсер
Чарли
Стидс
- ЧСМонтажёр
Чарли
Стидс
- ЧСОператор
Чарли
Стидс