Фильмы и сериалы про психологов
Врачеватели человеческих душ: коллекция фильмов и сериалов о психотерапевтах и пациентах.
7.0
Осьминог
2023, 87 мин
Бесплатно
8.0
По Фрейду
2023, 101 мин
7.8
Нефариус
2023, 93 мин
8.9
Нюрнберг. Многомерность зла
2023, 150 мин
6.7
Ложная память
2022, 98 мин
7.8
Он тебя не отпустит
2020, 101 мин
7.5
Марионетка
2020, 107 мин
9.3
Холоп
2019, 104 мин
8.3
Мой друг Зигмунд Фрейд
2018, 108 мин
Бесплатно
8.1
Пациенты
2014, 86 мин
Бесплатно
8.7
Путешествие Гектора в поисках счастья
2014, 114 мин
8.1
Опасный метод
2011, 95 мин
8.7
Инсайт
2009, 84 мин
Бесплатно
9.0
Остров проклятых
2009, 132 мин
7.5
Психи на воле
1993, 91 мин