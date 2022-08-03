Психи на воле
Wink
Фильмы
Психи на воле

Психи на воле (фильм, 1993) смотреть онлайн

7.51993, La cavale des fous
Комедия91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Профессор Туссен после попытки задушить неверную жену оказался в психбольнице. Через много лет его жена, находящаяся при смерти, решила последний раз повидаться с бывшим мужем. Врач разрешает свидание с условием, что оно будет проходить под его надзором.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb