Психи на воле (фильм, 1993) смотреть онлайн
7.51993, La cavale des fous
Комедия91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Профессор Туссен после попытки задушить неверную жену оказался в психбольнице. Через много лет его жена, находящаяся при смерти, решила последний раз повидаться с бывшим мужем. Врач разрешает свидание с условием, что оно будет проходить под его надзором.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МПРежиссёр
Марко
Пико
- Актёр
Пьер
Ришар
- МПАктёр
Мишель
Пикколи
- Актёр
Доминик
Пинон
- ФПАктриса
Флоранс
Пернель
- ЭСАктриса
Эдит
Скоб
- МБАктёр
Марк
Беттон
- ЖДАктёр
Жак
Дени
- ЭСАктриса
Элен
Сюржер
- РКАктёр
Ронни
Куттер
- ПААктёр
Патрик
Александр
- Сценарист
Пьер
Ришар
- ОДСценарист
Оливье
Даза
- ФЛОператор
Франсуа
Лартиг
- КДКомпозитор
Кристоф
Дефе
- ОДКомпозитор
Оливье
Дефе