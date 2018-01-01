Wink
Фильмы
Психи на воле
Актёры и съёмочная группа фильма «Психи на воле»

Режиссёры

Марко Пико

Marco Pico
Режиссёр

Актёры

Пьер Ришар

Pierre Richard
АктёрBertrand Daumale
Мишель Пикколи

Michel Piccoli
АктёрHenri Toussaint
Доминик Пинон

Dominique Pinon
АктёрAngel
Флоранс Пернель

Florence Pernel
АктрисаFabienne
Эдит Скоб

Edith Scob
Актриса
Марк Беттон

Marc Betton
Актёр
Жак Дени

Jacques Denis
АктёрLe contróleur SNCF
Элен Сюржер

Hélène Surgère
Актриса
Ронни Куттер

Ronny Coutteure
АктёрUn routier (в титрах: Ronny Couteure)
Патрик Александр

Patrice Alexsandre
АктёрSchramm (в титрах: Patrick Alexsandre)

Сценаристы

Пьер Ришар

Pierre Richard
Сценарист
Оливье Даза

Olivier Dazat
Сценарист

Операторы

Франсуа Лартиг

François Lartigue
Оператор

Композиторы

Кристоф Дефе

Christophe Defays
Композитор
Оливье Дефе

Olivier Defays
Композитор