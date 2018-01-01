Мой друг Зигмунд Фрейд
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Мой друг Зигмунд Фрейд

Мой друг Зигмунд Фрейд (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.32018, Der Trafikant
Драмы108 мин18+

Сюжет

Вена, 1938 год. Францу 18 лет, он работает продавцом в табачной лавке и мечтает о прекрасной танцовщице, но не может набраться смелости с нею заговорить. На помощь приходит покупающий у Франца сигары седовласый бородач — отец психоанализа Зигмунд Фрейд, который вселяет в парня веру в себя.

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Информация

Страна
Германия, Австрия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой друг Зигмунд Фрейд»

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