Мой друг Зигмунд Фрейд (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вена, 1938 год. Францу 18 лет, он работает продавцом в табачной лавке и мечтает о прекрасной танцовщице, но не может набраться смелости с нею заговорить. На помощь приходит покупающий у Франца сигары седовласый бородач — отец психоанализа Зигмунд Фрейд, который вселяет в парня веру в себя.



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