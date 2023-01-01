Фильмы для грустного настроения
Коллекция для тех, кого захватило сентиментальное настроение: фильмы, которые трогают до глубины души и гарантированно доводят до слёз.
8.6
Жена
2017, 96 мин
Бесплатно
6.7
Разжимая кулаки
2021, 96 мин
8.7
Мой брат — супергерой!
2019, 98 мин
9.0
Моя собака - герой
2019, 89 мин
Бесплатно
8.0
Три цвета: Синий
1993, 91 мин
Бесплатно
8.6
Комната
2015, 112 мин
8.5
Вечность между нами
2020, 90 мин
Бесплатно
8.1
Танцующая в темноте
2000, 131 мин
8.8
Аритмия
2017, 116 мин
9.5
В метре друг от друга
2019, 111 мин
7.4
Красивый мальчик
2018, 115 мин
8.0
Голгофа
2013, 95 мин
7.3
Сердце мира
2018, 119 мин
9.4
Спеши любить
2002, 102 мин
8.9
Дорогой Джон
2010, 103 мин
Бесплатно