Блокбастеры
Большое кино в одной коллекции: кассовые рекордсмены, самые зрелищные фильмы в истории, любимые франшизы.
9.4
Вызов
2023, 163 мин
8.9
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2022, 109 мин
Бесплатно
8.7
Непослушник 2
2022, 105 мин
8.5
Бендер: Золото империи
2021, 83 мин
Бесплатно
8.7
Бендер: Начало
2021, 93 мин
Бесплатно
9.1
Джентльмены
2019, 108 мин
9.0
Притяжение
2017, 127 мин
Бесплатно
8.5
Мачете
2010, 100 мин
8.0
Нечто
2011, 98 мин
Бесплатно
8.9
Апгрейд
2018, 96 мин
9.3
Валериан и город тысячи планет
2017, 131 мин
9.5
Салют-7
2017, 106 мин
8.9
Конан-варвар
2011, 108 мин
Бесплатно
9.2
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1
2014, 117 мин
9.3
Голодные игры: И вспыхнет пламя
2013, 140 мин