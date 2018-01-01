Блокбастеры
Большое кино в одной коллекции: кассовые рекордсмены, самые зрелищные фильмы в истории, любимые франшизы.

Постер к фильму Вызов 2023
9.4

Вызов

2023, 163 мин
Постер к фильму Операция «Фортуна»: Искусство побеждать 2022
8.9

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

2022, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Непослушник 2 2022
8.7

Непослушник 2

2022, 105 мин
Постер к фильму Бендер: Золото империи 2021
8.5

Бендер: Золото империи

2021, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бендер: Начало 2021
8.7

Бендер: Начало

2021, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Джентльмены 2019
9.1

Джентльмены

2019, 108 мин
Постер к фильму Притяжение 2017
9.0

Притяжение

2017, 127 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мачете 2010
8.5

Мачете

2010, 100 мин
Постер к фильму Нечто 2011
8.0

Нечто

2011, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Апгрейд 2018
8.9

Апгрейд

2018, 96 мин
Постер к фильму Валериан и город тысячи планет 2017
9.3

Валериан и город тысячи планет

2017, 131 мин
Постер к фильму Салют-7 2017
9.5

Салют-7

2017, 106 мин
Постер к фильму Конан-варвар 2011
8.9

Конан-варвар

2011, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 2014
9.2

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

2014, 117 мин
Постер к фильму Голодные игры: И вспыхнет пламя 2013
9.3

Голодные игры: И вспыхнет пламя

2013, 140 мин