Конан-варвар (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.92011, Conan the Barbarian
Фэнтези, Боевик108 мин18+

О фильме

Пронизывающий экшен о борьбе варваров против ужасной силы.

Конан был рожден воином: он появился на свет во время кровавой битвы, в которой погибла его мать. Маленького Конана спас отец, но спокойствие в их краю было недолгим. Очередной набег на племя совершил колдун Халар Зима, одержимый поисками таинственной маски, и в результате этого мальчик потерял второго родителя. Спустя много лет уже взрослый мужчина и великий воин Конан решает свершить возмездие. Но он и не догадывается, с чем ему придется столкнуться на пути к праведной мести. Какие сверхъестественные силы веками держат в подчинении Харборию?

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конан-варвар»