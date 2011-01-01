Конан-варвар (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Пронизывающий экшен о борьбе варваров против ужасной силы.
Конан был рожден воином: он появился на свет во время кровавой битвы, в которой погибла его мать. Маленького Конана спас отец, но спокойствие в их краю было недолгим. Очередной набег на племя совершил колдун Халар Зима, одержимый поисками таинственной маски, и в результате этого мальчик потерял второго родителя. Спустя много лет уже взрослый мужчина и великий воин Конан решает свершить возмездие. Но он и не догадывается, с чем ему придется столкнуться на пути к праведной мести. Какие сверхъестественные силы веками держат в подчинении Харборию?
Фэнтези-боевик о древнем мире с Джейсоном Момоа «Конан-варвар» — фильм 2011 года смотрите онлайн на платформе Wink.
Конан-варвар смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
- МНРежиссёр
Маркус
Ниспел
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- РМАктриса
Роуз
МакГоун
- РПАктёр
Рон
Перлман
- НААктёр
Нонсо
Анози
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- БСАктёр
Боб
Сапп
- ЛХАктёр
Лео
Ховард
- СОАктёр
Стив
О’Доннелл
- ТДСценарист
Томас
Дин Доннелли
- ДОСценарист
Джошуа
Оппенхаймер
- ШХСценарист
Шон
Худ
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ДСХудожник
Джеймс
Стюарт
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- КБМонтажёр
Кен
Блэкуэлл
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс