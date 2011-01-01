Конан-варвар (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Пронизывающий экшен о борьбе варваров против ужасной силы.



Конан был рожден воином: он появился на свет во время кровавой битвы, в которой погибла его мать. Маленького Конана спас отец, но спокойствие в их краю было недолгим. Очередной набег на племя совершил колдун Халар Зима, одержимый поисками таинственной маски, и в результате этого мальчик потерял второго родителя. Спустя много лет уже взрослый мужчина и великий воин Конан решает свершить возмездие. Но он и не догадывается, с чем ему придется столкнуться на пути к праведной мести. Какие сверхъестественные силы веками держат в подчинении Харборию?



