Объятия лжи (сериал, 2020) смотреть онлайн

Интригующая украинская мелодрама о превратностях судьбы с Дмитрием Ульяновым в главной роли.



Тимур и Нана расстались 20 лет назад, но спустя время судьба снова сталкивает бывших возлюбленных. Он заместитель прокурора, построивший успешную карьеру, а она замужем за его близким другом Андреем Волошиным и растит дочь. Череда роковых событий заставит обоих пересмотреть взгляды на свою жизнь и друг на друга несмотря на такой огромный срок разлуки.



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