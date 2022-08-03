Объятия лжи (сериал, 2020) смотреть онлайн
О сериале
Интригующая украинская мелодрама о превратностях судьбы с Дмитрием Ульяновым в главной роли.
Тимур и Нана расстались 20 лет назад, но спустя время судьба снова сталкивает бывших возлюбленных. Он заместитель прокурора, построивший успешную карьеру, а она замужем за его близким другом Андреем Волошиным и растит дочь. Череда роковых событий заставит обоих пересмотреть взгляды на свою жизнь и друг на друга несмотря на такой огромный срок разлуки.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- Режиссёр
Дмитрий
Лактионов
- Актриса
Алина
Сергеева
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актёр
Александр
Кобзарь
- Актриса
Ольга
Морозова
- Актёр
Александр
Наумов
- Актриса
Ирина
Мельник
- Актриса
Олеся
Островская
- Актёр
Яков
Кучеревский
- Актриса
Дарья
Творонович
- Актриса
Анна
Адамович
- Сценарист
Оксана
Калитюк
- Продюсер
Галина
Балан-Тимкина
- Продюсер
Людмила
Семчук
- ОКПродюсер
Ольга
Ковпоша
- ДНПродюсер
Диана
Новик
- Оператор
Михаил
Марков
- Композитор
Олесь
Коровниченко