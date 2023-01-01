Биография

Оксана Калитюк — украинский продюсер и сценарист. Родилась в Киеве 9 июля 1982 года. Оксана окончила журналистский факультет Киевского Национального университета имени Шевченко. После выпуска девушка работала на радио, а позже заняла должность старшего редактора ТПО «Новини». В 2008 году будущая кинодеятельница начала сотрудничать со службой новостей канала «Интер», пока не вернулась в НТКУ, но уже на позицию директора информационно-аналитических программ. В 2014 году Калитюк была назначена генеральным продюсером телеканала UBR. Оксана Калитюк начала свою кинодеятельность относительно недавно — в 2020 году она спродюсировала сериал «Акушерка», однако уже в 2021 году благодаря ей вышли еще три сериала: мелодрамы «Объятия лжи», «Любовь Веры» и «Любовь без тормозов».