Биография

Дмитрий Лактионов — украинский режиссер. Родился в Тбилиси 6 октября 1975 года. С 1994 по 2008 год Дмитрий работал режиссером на Одесском телевидении. В 2007 году он окончил Школу-студию Александра Митты, после чего окончательно переехал в Москву, где в настоящий момент живет и работает. Дмитрий Лактионов дебютировал в кино со съемок короткометражных фильмов «Викинбрат» и «Коробка» в 2011 году. В 2012 году постановщик снял полнометражные ленты «Под прицелом любви» и «Невеста моего друга», а с 2013 года кинодеятель работал над сериалами «Чарли», «Другая» и «Объятия лжи».